Köln (ots) -Neuer Höchstwert beim Mobilitätsschutz - auch Tourenberatung bleibt gefragtDer ACV Automobil-Club Verkehr und seine Leistungen waren auch im vergangenen Jahr stark gefragt. Das zeigt die aktuelle Einsatzbilanz 2025. Die ACV Kernleistungen rund um Unfall- und Pannenhilfe, Mietwagenorganisation oder Fahrzeugrücktransport wurden von den ACV Mitgliedern insgesamt 106.456 Mal in Anspruch genommen - ein neuer Höchstwert in der Clubgeschichte. Allein bei über 60.000 Einsätze rückte Deutschlands drittgrößter Automobilclub zur Unfall- und Pannenhilfe aus.Zu den häufigsten Pannenursachen bei Pkw zählen weiterhin leere oder defekte Batterien sowie Reifenschäden. Insgesamt gingen im vergangenen Jahr mehr als 225.000 Anrufe bei der ACV Notrufhotline ein. Die Stoßzeiten lagen dabei vor allem zwischen 6 und 9 Uhr morgens sowie zwischen 16 und 19 Uhr, also in den klassischen Pendlerzeiten."Die erneut gestiegene Zahl unserer Hilfeleistungen zeigt, wie wichtig ein verlässlicher Mobilitätspartner im Alltag und auf Reisen ist. Unsere Mitglieder verlassen sich darauf, dass wir im entscheidenden Moment schnell, unkompliziert und kompetent helfen - unser klarer Anspruch ist es, diesem Vertrauen Tag für Tag gerecht zu werden", sagt ACV Geschäftsführer Holger Küster.Tourenberatung bleibt meistgenutzte ClubleistungNeben seinen Kernleistungen bietet der ACV seinen Mitgliedern zusätzlich zahlreiche weitere Clubleistungen. Die beliebteste bleibt die Tourenberatung. Der im Mitgliedsbeitrag enthaltene Reiseservice wurde im vergangenen Jahr gut 11.000 Mal abgerufen. Nach Deutschland als meistgefragtem Reiseziel folgen Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und Kroatien.Seine Tourenberatung bietet der ACV auch in rein digitaler Form an: Über die ACV App erhalten Mitglieder ihre persönlichen Reiseunterlagen kurz nach Beantragung. Im persönlichen Dashboard stehen unter anderem ein digitaler Reiseführer von MARCO POLO sowie weitere individuelle Reiseinformationen zur Verfügung, die auch offline genutzt werden können.