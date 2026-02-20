Hamburg (ots) -Die Marine Star, eines der beliebtesten BULOVA-Modelle, hat ein Design-Update erhalten - hinzu kommt ein technisches Upgrade: Neben dem neuen Diver-Look gehören zu den wichtigsten Features ein Automatikwerk, ein Saphirglas und eine Wasserdichtigkeit bis 20 bar. Dies macht die Marine Star zum idealen Begleiter im Alltag und bei jeder sportlichen Aktivität - in und außerhalb des Wassers. Insgesamt kommen drei neue Modelle in den Zifferblattfarben Schwarz, Blau und Grün auf den europäischen Markt. Die Varianten in Grün und Blau haben ein Edelstahlband - die schwarze Variante ein Kautschukband. Alle drei Neuheiten sind ab Frühjahr 2026 bei ausgewählten BULOVA-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro (Kautschukband) und 449 Euro (Edelstahlband).Als kompromisslose Neugestaltung eines beliebten BULOVA-Modells bietet die neue Marine Star Series B die perfekte Balance zwischen Form und Funktion. Das Edelstahlgehäuse hat mit 41 mm Durchmesser die ideale Größe für eine sportliche Uhr, ergänzt durch eine neue einseitig drehbare Lünette mit Aluminiumeinsatz und zweifarbig unterteilter Minutenskala.Die Sonnenschliff-Zifferblätter sind in den Farben Schwarz, Grün und Blau gehalten. Markante, leuchtende Zeiger und Stundenmarkierungen sorgen für eine optimale Ablesbarkeit über und unter den Wellen.Die beiden Edelstahlmodelle in Grün und Blau sind mit einem hochwertigen H-Link-Armband ausgestattet - die schwarze Variante mit einem HNBR-Kautschukband (Hydrogenated Nitrile-Butadiene Rubber). Alle drei verfügen über einen Glasboden, durch den das Automatikwerk mit 42 Stunden Gangreserve zu sehen ist.BULOVA hat die Marine Star Series B neu interpretiert und zeitgemäß optimiert.In der Übersicht:BULOVA Marine Star Series BModelle: 98B465, 98B471, 98B466Launch: Frühjahr 2026Preis (UVP): ab 399 EuroGehäuse/Band: HNBR-Kautschukband (Hydrogenated Nitrile-Butadiene Rubber) / Edelstahl mit Sicherheits-FaltschließeZifferblattfarben: Schwarz, Grün, BlauGlas: SaphirglasDurchmesser/Höhe: 41 mm/12,8 mmSpezifikationen:Cal. 8215, Automatik- und Handaufzug, durchschnittliche Ganggenauigkeit: +/-20 Sek./Tag, Gangreserve ca. 42 Stunden (voll aufgezogen), Wasserdichtigkeit bis 20 bar, Krone verschraubt, leuchtende Indizes und ZeigerÜber BulovaSeit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einem reichen Erbe aus 150 Jahren - von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zum Kultstatus in New York und darüber hinaus - und der Verpflichtung zu außergewöhnlicher Handwerkskunst kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.Video zum 150-jährigen JubiläumPressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 821035 Hamburg | GermanyE-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: BULOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180825/6220585