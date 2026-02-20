Die Aktie von BYD ist auf der Suche nach einer klaren Richtung. Das Papier hat das Break der 100-Tage-Linie nicht geschafft. Jetzt droht der Rücksetzer auf den langfristigen Support bei 80,00 Hongkong-Dollar.In China wird es für BYD ungemütlich: Die Konkurrenz wächst, die üppigen Subventionen der Regierung fallen weg. Die Entwicklung ist unter anderem der Neuausrichtung der Politik Chinas geschuldet. Wurden die Elektroautos-Hersteller über die letzten Jahre hinweg mit üppigen Subventionen unterstützt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
