Stuttgart (ots) -- Der 1. FSV Mainz 05 setzt in seiner Digitalisierungs-Strategie auf die zentrale digitale Infrastruktur von DYMATRIX für personalisierte Fan-Kommunikation.- Informationen aus Ticketing, Merchandising und Mitgliederverwaltung werden gebündelt und mit verschiedenen Kommunikationskanälen verknüpft.- Massenansprache war gestern: Fans erhalten gezielt Informationen und Angebote, die zu ihren Interessen und ihrem Fanverhalten passen.Der Bundesligist 1. FSV Mainz 05 geht in seiner Digitalisierungsstrategie den nächsten Schritt und hat sich für die Customer Experience Platform des Stuttgarter Technologieunternehmens DYMATRIX (www.dymatrix.de) entschieden. Ziel des Vereins ist es, seine Kommunikation so fanorientiert wie möglich zu gestalten. Die Plattform hilft ihm dabei, seine Fans noch besser zu verstehen und digitale Erlebnisse zu schaffen, statt pauschal zu kommunizieren.Herzstück der Lösung ist der Wechsel von starren Verteilern zu einer ereignisbasierten Kommunikation durch die intelligente Verknüpfung von Informationen aus Ticketing, Merchandising und Mitgliederverwaltung. Statt Fans mit generischen Botschaften zu überfluten, entscheidet künftig der Kontext über die Ansprache und die Ausspielung von Content und Angeboten. Durch ein mitdenkendes System steht nicht der maximale Versand im Vordergrund, sondern die Relevanz für den einzelnen Fan.Die DYMATRIX Customer Experience Platform leistet für den Verein die stille Arbeit im Hintergrund. Sie kann Informationen orientiert an den Interessen der Fans passgenau aussteuern und die Redundanz bei Angeboten wie zum Beispiel bei der Ticketwerbung vermeiden. Sie sorgt damit für einen echten Mehrwert für die Fans in der Kommunikation mit Mainz 05. DYMATRIX optimiert zudem für den Verein Marketingprozesse durch präzise Customer Intelligence. Die Plattform schafft eine 360°-Sicht auf jeden Fan, indem sie alle Kontaktpunkte - vom Stadionbesuch bis zur App-Nutzung - zentral bündelt."Die Zusammenarbeit mit DYMATRIX ist für uns ein strategischer Meilenstein und zugleich ein entscheidender Schritt in unserer digitalen Weiterentwicklung. Dank der Plattform können wir die Bedürfnisse unserer Fans zukünftig deutlich besser verstehen und sie mit relevanten Inhalten erreichen, während wir gleichzeitig unsere internen Prozesse spürbar optimieren. Damit heben wir unsere digitale Fanansprache auf ein neues Niveau und schaffen eine technologische Grundlage, die unsere Digitalstrategie nachhaltig stärkt", sagt Felix Rolinger, Leiter Digitaler Vertrieb vom 1. FSV Mainz 05.Dabei verbindet DYMATRIX High-Tech mit Bodenständigkeit: Die konfigurierbare Plattform erlaubt es Mainz 05, das System im laufenden Betrieb an neue Anforderungen anzupassen, während höchste Datenschutzstandards (ISO 27001:2022, C5 Typ-2-Testat) die Sicherheit der Fan-Daten garantieren. Transparente Dashboards sorgen zudem intern für Wissenstransfer und machen Erfolge für alle Abteilungen sichtbar."Fußball ist pure Emotion und unser Anspruch ist es, diese Leidenschaft auch digital spürbar zu machen. Mit seiner Digitalisierungs-Strategie beweist Mainz 05 eindrucksvoll, wie ein Bundesligist mutig eine digitale Zukunftsvision vorantreibt. Wir sind stolz, mit unserer Customer Experience Platform den technologischen Motor für diesen Weg zu liefern. Dass wir gemeinsam diese ambitionierte Strategie realisieren, ist ein starkes Signal für die Innovationskraft der Bundesliga", sagt Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX.