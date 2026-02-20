Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Belgien begibt eine Staatsanleihe Euroland (ISIN BE0000367764/ WKN A4EP1R) und will neues Kapital in Höhe von 6 Mrd. Euro aufnehmen, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 22.06.2056 werde ein Kupon von 4,350% im Jahr gezahlt, die Ausschüttung erfolge jährlich. Die nächste Zinszahlung erfolge am 22.062026. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 0,01 handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Moody's habe ein Rating von Aa3 vergeben. (Bonds weekly Ausgabe vom 19.02.2026) (20.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
