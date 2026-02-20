DAX behauptet sich - Luxuswerte glänzen im europäischen Frühhandel

Der Handel startet mit leichtem Schwung: Während sich der DAX im frühen Geschäft behauptet und ohne große Ausschläge weiter in Richtung seines Rekordniveaus tastet, zeigt der Euro-Stoxx-50 eine freundliche Tendenz.
Rückenwind kommt vor allem aus dem europäischen Luxussegment, das im frühen Handel dynamische Bewegungen verzeichnet.
Makroökonomischer Überblick
Am Vormittag prägten erneut deutsche und europäische Stimmungsdaten das Bild. Die Einkaufsmanagerindizes signalisierten eine spürbare Aufhellung in der Industrie und eine verbesserte Lage im Servicesektor. Zudem richtet sich der Blick der Märkte auf die erste Schätzung des US-BIP für das vierte Quartal, die im weiteren Handelsverlauf frische Impulse liefern dürfte.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Moncler zeigt sich vorbörslich mit deutlichem Aufwärtstrend. Der Luxuskonzern überraschte am Morgen mit einem Umsatz deutlich über den Markterwartungen - ein Signal, das europaweit die Branche beflügelte und den Papieren frische Dynamik verlieh.
Sika startet leicht positiv in den Handel. Der Bauchemiespezialist legte Quartalszahlen vor, die beim EBITDA über den Konsensschätzungen lagen. Der solide Ausblick für 2026 stabilisierte die Stimmung zusätzlich.
Danone hingegen tendiert vorbörslich etwas schwächer. Zwar legte der Konzern ein robustes Umsatzwachstum vor, doch belastete eine Serie von Produktrückrufen die Stimmung - ein Schatten auf ansonsten soliden Ergebnissen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4TVW
|6,48
|75,515255
|11,07
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bull
|UN4E4B
|6,72
|24433,21074
|40,77
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2UMU
|7,94
|25899,54064
|28,5
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4BYC
|7,72
|71,064098
|8,89
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4BXB
|9,50
|69,15699
|7,49
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.02.2026; 10:08 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|TUI
|Long
|UG46HH
|8,31
|5,449189
|3
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H7P
|6,29
|23377,31732
|15
|Open End
|Bayer
|Long
|HD3K77
|4,09
|36,46696
|5
|Open End
|Heidelberger Materials
|Long
|UN4AK1
|4,19
|188,407677
|15
|Open End
|Robinhood Markets
|Long
|UN4J4H
|19,72
|68,100155
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.02.2026; 10:21 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen