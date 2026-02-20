FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000
AB/FROM ONWARDS 20.02.2026 10:52 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000
AB/FROM ONWARDS 20.02.2026 10:52 CET
© 2026 Xetra Newsboard