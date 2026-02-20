Seit der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 10. Februar sind die TUI-Aktien um etwa 13 % gefallen, trotz eines rekordverdächtigen Jahresbeginns. Der Rückgang spiegelt Bedenken über langsamere Buchungen für den Winter 25/26 in Deutschland, schwächere Buchungen für den Sommer 26 in UK und eine geringere Hotelbelegung im zweiten Halbjahr wider. Allerdings scheint die Reaktion übertrieben. Die Nachfrage nach Reisen in Deutschland bleibt solide, wobei aktuelle Umfragedaten auf stabile oder längere Reisen und potenziell frühere Buchungen hindeuten. Das Verbrauchervertrauen in UK hat sich im Januar ebenfalls leicht verbessert, was darauf hindeutet, dass die diskretionären Ausgaben zumindest stabil bleiben. Strategisch diversifiziert TUI weiterhin und verbessert die Margenqualität durch dynamische Pakete (+8 % Passagiere im Q1) und höherwertigen Direktvertrieb über die App (+26 % yoy im Q1). Eine Normalisierung der Buchungskurve in Deutschland und ein größerer Appetit auf diskretionäre Ausgaben in UK könnten Katalysatoren für eine Neubewertung mit den H1-Zahlen am 13. Mai sein. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





© 2026 mwb research