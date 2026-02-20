Die Aktie von Jost Werke konnten seit Jahresanfang deutlich zulegen. Am Freitag gewinnt sie +2,6% und steht bei 66,20 €. Damit beträgt der Kursgewinn seit Jahresanfang rund +22%. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Übernahme macht sich bemerkbar Ende 2024 wurde die niederländische Hyva durch die Jost-Werke übernommen. Die Integration erfolgt im abgelaufenen Geschäftsjahr. Diese wirkte sich auf die Jahreszahlen deutlich aus. Der Konzernumsatz stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
