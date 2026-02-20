STUTTGART (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU zu gemeinsamer Unterstützung für die Regierungsarbeit aufgerufen. "Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles zusammen erreichen", sagte der CDU-Chef zu Beginn des Parteitags in Stuttgart. Dieses Signal solle von dem Kongress gegeben werden. Die CDU stehe in der Verantwortung und fühle sich ihr verpflichtet. "Gemeinsam wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden."

Merz sagte: "Die Welt ordnet sich neu, Europa steht unter Druck, und Deutschland ist stärker gefragt als je zuvor." Als Partei, die wieder die Bundesregierung stelle, stehe sie vor großen Aufgaben. Der Kanzler nannte unter anderem wirtschaftliche Stärke und Sicherheit sowie den Sozialstaat tragfähig zu erhalten und die Gesellschaft wieder zusammenzubringen.

Wie groß ist die Zustimmung zu Merz?



Merz stellt sich zur Wiederwahl als Vorsitzender - erstmals als Regierungschef. Angesichts des holprigen Starts der schwarz-roten Bundesregierung wird mit Spannung erwartet, wie groß die Zustimmung ausfällt. Bei seiner ersten Wiederwahl erhielt er 2024 nach CDU-Zählung 89,81 Prozent. Anders als andere Parteien rechnet die CDU Enthaltungen als ungültige Stimmen.

Als Ehrengast nahm die frühere Kanzlerin und Ex-Vorsitzende Angela Merkel am Auftakt des zweitägigen Kongresses teil. Sie bekam bei ihrer Begrüßung durch Merz starken Applaus der Delegierten. Merkel kam erstmals nach dem Ende ihrer Regierungszeit wieder zu einem CDU-Bundesparteitag./sam/bk/mfi/poi/DP/jha