Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/02/2026
FR0013230612
943
16.1649
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/02/2026
FR0013230612
2 050
16.1663
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/02/2026
FR0013230612
290
16.1400
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/02/2026
FR0013230612
150
16.1400
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/02/2026
FR0013230612
1 206
16.3360
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/02/2026
FR0013230612
863
16.3145
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/02/2026
FR0013230612
300
16.2583
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/02/2026
FR0013230612
540
16.3151
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/02/2026
FR0013230612
786
16.3507
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/02/2026
FR0013230612
960
15.9811
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/02/2026
FR0013230612
2 753
15.9921
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/02/2026
FR0013230612
6 558
16.2377
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/02/2026
FR0013230612
1 665
16.2460
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/02/2026
FR0013230612
100
16.1400
AQEU
TOTAL
19 164
16.1931
Contacts:
