Hamburg (ots) -Zum ARD Nachrichtentag 2026 am 19. März veranstaltet der NDR in Hamburg, Kiel, Hannover und Schwerin Workshops für Pädagog*innen und Lehrkräfte. Denn diese stehen aktuell immer mehr vor der Herausforderung, ihren Schulklassen den richtigen Umgang mit digitalen Medien und (Des-)Information beizubringen - und das ist ohne die richtige Unterstützung oft nicht möglich.Hier ein Überblick über die NDR Angebote im Rahmen des ARD Nachrichtentages:Digital aus Hannover: Quellenkritik und Recherchekompetenz gegen Fake NewsWie kann man im Unterricht das Thema Fake News und Desinformation behandeln? Wie geht gute Recherche und welchen Quellen kann ich noch trauen? In einem Workshop für Lehrkräfte werden Materialien und Methoden vermittelt, die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe helfen, sich mit dem Thema journalistische Quellen und Glaubwürdigkeit vertraut zu machen. Dazu werden best-practice-Beispiele aus dem redaktionellen Alltag des NDR beschrieben. Anmeldungen ab sofort möglich hier möglich. (https://einfachmedien-anmeldung.de/)Vor Ort am Standort Hamburg Lokstedt finden ab 15 Uhr vier Workshops stattWarum wird über manche Themen größer berichtet als über andere? Wie arbeitet man unter Zeitdruck, wenn plötzlich etwas auf der Welt passiert? Welche Rolle kann und darf Künstliche Intelligenz in einer Nachrichtenredaktion spielen? In Hamburg werden am Nachmittag unter anderem genau diese Fragen geklärt. In vier verschiedenen Workshops haben die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeitenden die Chance, sich mit Journalistinnen auszutauschen und dabei zu lernen, wie die Redaktionen arbeiten. Anmeldungen ab sofort möglich hier möglich. (https://einfachmedien-anmeldung.de/)Im NDR in Kiel: Alltag einer NachrichtenredaktionWas sind Fake News, woran ist eine solide Nachricht erkennbar, wie überhaupt kommen Medien an ihre Informationen, wie werden diese dann in seriöse Meldungen verwandelt und ausgespielt? Darüber kommt das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein in Kiel mit einer Gruppe von Lehrkräften ins Gespräch, die am Nachmittag zu Besuch kommen. Nach einem Nachrichten-Workshop gibt es eine Führung durch das Funkhaus und anschließend werden die Teilnehmenden die Livesendung des Schleswig-Holstein Magazins erleben. Das Angebot ist bereits ausgebucht.Einblick hinter die Kulissen im Landesfunkhaus SchwerinWas ist Fakt, was ist Fake? Wie erkenne ich den Unterschied? Wie kommen Nachrichten ins Radio und Fernsehen? Welche Maßstäbe, welche Kriterien werden angelegt?40 Lehrkräfte werden ins Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin kommen und den Journalisten an diesem Tag bei der Arbeit über die Schulter schauen und deren Arbeit kennenlernen. Ziel ist es, mit den Pädagogen ins Gespräch zu kommen - und das einmal außerhalb der Schule, ohne die Schüler und Schülerinnen. Dieses Angebot ist bereits ausgebucht.