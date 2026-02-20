Kirkel (ots) -Die zweiwöchige Intensivkur mobilisiert Leberfett, aktiviert den Stoffwechsel und schafft ideale Voraussetzungen für dauerhaftes Abnehmen.Ob für mehr Energie im Alltag oder als klarer Neustart für mehr Leichtigkeit: Die Fastenzeit lädt viele dazu ein, Ernährungs-Gewohnheiten zu hinterfragen und neue Impulse zu setzen. Ein sinnvoller Ansatz kann das gezielte "Leberfasten nach Dr. Worm" sein. Die strukturierte und ärztlich begleitete Kur unterstützt einen Stoffwechsel-Reset und bietet so den idealen Start für dauerhaftes Abnehmen.Die Fastenzeit markiert für viele einen Neubeginn: eine Einladung, bewusster zu leben, Energie zurückzugewinnen und sich selbst wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Besonders sinnvoll ist es, dabei die Leber in den Fokus zu rücken: Denn sie übernimmt zentrale Aufgaben im Stoffwechsel und kann durch zucker- und fettreiche Ernährung oder Bewegungsmangel stark belastet sein. Das wiederum kann zu einer echten Abnehm-Blockade führen.Leber entlasten, Stoffwechsel aktivierenStudien zufolge zeigen etwa 35 % der Erwachsenen Fetteinlagerungen in der Leber[1] - oft ohne Beschwerden. Die sogenannte metabolische dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD, ehemals: nichtalkoholische Fettleber [NAFLD]) stört den Stoffwechsel und kann das Abnehmen erschweren. Genau hier setzt das "Leberfasten nach Dr. Worm" an: Es hilft dabei, die Leber gezielt zu entlasten und den Stoffwechsel wieder auf Kurs zu bringen.Zwei Wochen - klare Struktur, spürbarer EffektDas "Leberfasten nach Dr. Worm" ist ein wissenschaftlich fundiertes, ärztlich begleitetes Ernährungsprogramm, das darauf abzielt Leberfett zu reduzieren und den Stoffwechsel neu einzustellen.Im Mittelpunkt der 14-tägigen zucker- und fettreduzierten Intensivkur stehen drei tägliche Portionen des speziell entwickelten HEPAFAST-Shakes, ergänzt durch zwei leichte Gemüsemahlzeiten. Der Shake enthält hochwertiges Eiweiß und einen hohen Anteil an leberaktiven Nährstoffen wie L-Carnitin, Taurin, Cholin, Omega-3-Fettsäuren und wertvolle Ballaststoffe - neben Inulin und Haferfasern, den besonderen Ballaststoffen aus dem Hafer, das Beta-Glucan.Durch diese Art der Ernährung während der Kur wird eine schnelle Mobilisierung des Leberfettes erreicht. Zudem kann die Fastenkur durch den Neustart des Stoffwechsels die Abnehmblockade lösen.Begleitend werden die Fastenden von Ernährungsfachkräften und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten betreut, um nach einer fachlichen Diagnose die gesundheitsfördernden Effekte durch Entfettung der Leber, optimale Regulation der Stoffwechselsituation und individuelle Anpassung der Medikation zu gewährleisten.Nach dem Reset: dauerhaft Abnehmen mit dem Bodymed-ProgrammWer nach der Fastenkur dauerhaft Gewicht reduzieren und gesunde Gewohnheiten etablieren möchte, findet im Bodymed-Ernährungsprogramm den idealen Anschluss. Das Programm wurde von Ärztinnen und Ärzten entwickelt und bietet einen medizinisch begleiteten und wissenschaftlich fundierten Weg zum individuellen Wohlfühlgewicht. Im Zentrum steht das bewährte 3-Mahlzeiten-Prinzip, kombiniert mit einer vielseitigen und abwechslungsreichen mediterranen Low-Carb-Ernährung.Herzstück ist ein 12-wöchiges Kurskonzept mit Schulungen, Ernährungsberatung und regelmäßigen Erfolgskontrollen. Studien mit über 3.000 Teilnehmenden zeigen, dass sich mit Bodymed nicht nur Körpergewicht reduzieren, sondern auch relevante Stoffwechselwerte wie Blutfett- und Blutzuckerwerte verbessern lassen - selbst bei Typ-2-Diabetes. Die Alltagstauglichkeit und die Betreuung durch über 1.500 Bodymed-Center unterstützen zusätzlich den langfristigen Erfolg.Wer Körper und Stoffwechsel wieder in Schwung bringen möchte, findet im "Leberfasten nach Dr. Worm" einen wirkungsvollen ersten Schritt - und in Bodymed einen starken Begleiter auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht.www.bodymed.comÜber BodymedDie Bodymed GmbH entwickelt seit über 25 Jahren medizinisch-wissenschaftlich fundierte Gesundheitsprogramme für Patientinnen und Patienten mit Übergewicht, Adipositas, nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) bzw. metabolisch-dysfunktion-assoziierter steatotischer Lebererkrankung (MASLD) und Typ-2-Diabetes mellitus. Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Ernährungsprogramme ist die Beratung durch eine Ärztin, einen Arzt oder eine Ernährungsfachkraft vor Ort. Die Ernährungsprogramme haben sich seit Gründung des Unternehmens vor allem auf dem deutschen und österreichischen Markt etabliert. Seit 2020 ist die Bodymed GmbH ein Geschäftsbereich von Nestlé Health Science.[1] Cai X, Rospleszcz S, Mensel B et al. Association between hepatic fat and subclinical vascular disease burden in the general population. BMJ Open Gastro 2021; 8:e000709. doi:10.1136/bmjgast-2021-000709