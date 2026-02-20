Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Freitag, 6. März 2026, 23.30 UhraspekteMänner stecken in der Krise. Zwar gelten patriarchale Männerbilder als toxisch, und doch feiern sie auf der politischen Weltbühne und in den sozialen Medien ein Comeback. Was gilt also?Eines scheint klar: Es ist viel mehr möglich als früher. Es gibt verschiedene Männerbilder, die in Ordnung sind - aber auch viele, die gar nicht gehen. Wie geht es den Männern dabei? Und woran sollen sich vor allem junge Männer orientieren?Keine einfache Situation. Jo Schück versucht, in Begegnungen mit Männern, die sich intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt haben, ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen. Dafür trifft er sich mit dem Comedian Aurel Mertz, Autor des Buchs "Alpha-Boys", zu einer typischen Männer-Challenge auf einer Kartbahn, geht mit dem Schauspieler Samir Salim aus der RTL-Serie "Softies" in ein Katzencafé, nimmt an einem Fußballtraining, geleitet vom Coach und Sportwissenschaftler Younis Kamil, teil, redet mit dem Schriftsteller Matthias Politycki über dessen Buch "Mann gegen Mann: Von alten und neuen Tugenden" und lässt sich von Christian Brandes alias Schlecky Silberstein im Gym erläutern, warum gilt, wie es der Untertitel seines Buchs "Der Penis-Fluch" formuliert: "Männer sind arme Schweine - Es gibt keine Hoffnung, aber wir dürfen sie nicht aufgeben".Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6220723