Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US02079KBM80/ WKN A4EP9C) im Umfang von 4,250 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 4,800%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 15.08.2026 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 15.02.2036 vorgesehen. Handelbar sei die Unternehmensanleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Das Rating von Moody's für Alphabet laute AAA. (Bonds weekly Ausgabe vom 19.02.2026) (20.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
