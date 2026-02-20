Die Stadt Wien und Wien Energie wollen in den kommenden Jahren den Bestand an öffentlichen Ladepunkten stark ausbauen. Geplant sind bis zu 1.000 Ladepunkte in der österreichischen Hauptstadt - darunter zehn weitere Schnellladeparks. Die Fortschreibung der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Versorger Wien Energie soll nächste Woche im zuständigen Mobilitätsausschuss beschlossen und in weiterer Folge in den Gremien von Wien Energie behandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
