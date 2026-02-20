Webinar - NEUROFINANZ: Wie Sie Emotionen an der Börse meistern und Anlagefehler vermeiden!

Anzeige
20.02.2026 12:11 Uhr
Werbung



Plötzliche Kursänderungen, impulsive Entscheidungen, der Druck des Marktes - all das kann unser Finanzverhalten stark beeinflussen und uns in typische Fallen tappen lassen. Aber warum handeln wir manchmal entgegen unseren besten Absichten oder Regeln? Und wie können wir lernen, diese psychologischen Mechanismen zu verstehen und zu unserem Vorteil zu nutzen? Im Trading-Webinar am Montag, 23.02 um 19.00 Uhr vermittelt Nikolas Kreuz (Geschäftsführer des Instituts für Vermögenssicherung & Asset Management "INVIOS") das 1×1 der Trading-Psychologie, praktische Strategien und wie Sie auch in turbulenten Marktphasen einen kühlen Kopf bewahren.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Falko Block, DZ Bank
  • Nikolas Kreuz, INVIOS


