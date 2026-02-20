FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Delivery Hero bleiben die Börsenzeiten im Februar unruhig. Nach der Erholung in den vergangenen Tagen war der Kurs am Donnerstag abgesackt. Zunächst wurde ein Bericht über eine mögliche Zerschlagung diskutiert, später über einen Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien. Am Freitag bleibt der Kurs mit 20,58 Euro nahe der 20-Euro-Marke. Unter dieser hatten die Aktien vor einer Woche bei gut 19 Euro den tiefsten Stand seit Anfang Dezember erreicht.

Am Vortag hatten die Aktien letztlich fast fünf Prozent verloren. Nach einem Bericht im "Manager Magazin", wonach Investoren auf eine Zerschlagung des Essenslieferdienstes drängen sollen, folgte später noch ein Bericht der Agentur Reuters, wonach ein Gerichtsentscheid die Delivery-Hero-Tochter Glovo in Italien dazu zwingt, die Arbeitsverhältnisse von 40.000 Fahrern des Lieferdienstes Foodinho auf reguläre Arbeitsverträge umzustellen. Der Glovo-Ableger war vor einigen Wochen schon unter gerichtliche Aufsicht gestellt worden.

Damit geistern bei Delivery Hero weiter die Themen der vergangenen Wochen herum. Was Italien betrifft, betonte die Citigroup-Expertin Monique Pollard vor einigen Tagen das Risiko, dass die Fahrer vielleicht bald höher bezahlt werden müssen und/oder Rückstellungen gebildet werden müssen. Börsianer machten sich am Morgen deshalb Sorgen um die Profitabilität.

Das "Manager Magazin" hatte derweil am Vortag jüngste Berichte aufgegriffen, dass der Unmut unter Investoren wegen der hohen Kursverluste seit dem Pandemie-Hoch von Anfang 2021 spürbar gewachsen ist. In dem Bericht thematisiert wird eine Zerschlagung von Delivery Hero und sogar eine mögliche Absetzung des langjährigen Konzernchefs Niklas Östberg.

Anfang 2021 zu Pandemie-Zeiten hatten die Aktien in der Spitze mehr als 145 Euro gekostet. Aktuell sind aber 85 Prozent von diesem Rekord wieder verloren - genauso wie der Platz im Dax, den Delivery Hero zeitweise erhalten hatte. Auch der Kochboxenlieferant Hellofresh war damals zeitweise im Dax, ist mittlerweile aber sogar in den SDax abgestiegen./tih/ag/jha/