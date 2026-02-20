© Foto: Olaf Schülke - Süddeutsche Zeitung PhotoSchon 22 Prozent Kursplus seit Jahresanfang, vom 12-Monats-Tief verdreifacht. Die Aktie von Baukonzern Hochtief ist aktuell die spannendste Geschichte im MDAX und schwimmt auf der Rechenzentrums-Euphorie-Welle. Die Aktie von Baukonzern Hochtief kennt aktuell kein Halten. Am Freitag geht es 5 Prozent nach oben auf ein weiteres Allzeithoch. Maßgeblicher Wachstumstreiber für den Essener MDAX-Konzern sind der Bau von KI-Rechenzentren, die in großem Stil von großen Tech-Firmen nachgefragt werden. Auch die Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland und international, unterstützt durch massive Sondervermögen, tragen zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Am Donnerstag hatte das Unternehmen Zahlen …Den vollständigen Artikel lesen
