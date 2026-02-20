Dieses Unternehmen hat im abgelaufenen Jahr trotz eines leichten Umsatzrückgangs dank konsequenter Einsparungen den Gewinn gesteigert. Für 2026 stellt der Vorstand wieder Wachstum in Aussicht. An der Börse kamen die Zahlen des Lkw- und Zugbremsenherstellers gut an. Die Aktie setzt ihren Höhenflug ungebremst fort.Die Rede ist von Knorr-Bremse. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Marc Llistosella einen Umsatz von 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro an. Die mittlere Analystenschätzung liegt in der oberen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
