Datum der Anmeldung:
19.02.2026
Aktenzeichen:
B6-24/26
Unternehmen:
Waterland Private Equity Investments B.V., Bussum (NL); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Böhme Schwarzenberg GmbH & Co. KG, Frechen (D)
Produktmärkte:
Betrieb von Fitnessstudios
