Datum der Anmeldung:
17.02.2026
Aktenzeichen:
B1-35/26
Unternehmen:
H.I.G. Capital LLC, Miami, Vereinigte Staaten von Amerika/Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die TOUCHDOWN JVCo GmbH & Co. KG und die TOUCHDOWN GP GmbH, jeweils Leipzig
Produktmärkte:
Vermietung von Wohnimmobilien
