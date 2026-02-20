Datum der Anmeldung:
16.02.2026
Aktenzeichen:
B7-27/26
Unternehmen:
Omega Ventures GmbH & Co. KG (Schwarz-Gruppe), Neckarsulm; Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über Aleph Alpha GmbH, Heidelberg
Produktmärkte:
Cloud-Computing-Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz (KI), Softwarelösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz
