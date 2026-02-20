Datum der Anmeldung:
12.02.2026
Aktenzeichen:
B11-26/26
Unternehmen:
Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen; Erwerb des Nutzfahrzeugvertriebs- und Servicegeschäfts für LKW sowie des Servicegeschäfts für Busse, Transporter, PKW und Wohnmobile der Josef Paul GmbH & Co. KG, Vilshofen am Standort Passau Sperrwies
Produktmärkte:
Ersatzteilvertrieb, Vertrieb von neuen LKW, Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen für Busse Transporter PKW und Wohnmobile
12.02.2026
Aktenzeichen:
B11-26/26
Unternehmen:
Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen; Erwerb des Nutzfahrzeugvertriebs- und Servicegeschäfts für LKW sowie des Servicegeschäfts für Busse, Transporter, PKW und Wohnmobile der Josef Paul GmbH & Co. KG, Vilshofen am Standort Passau Sperrwies
Produktmärkte:
Ersatzteilvertrieb, Vertrieb von neuen LKW, Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen für Busse Transporter PKW und Wohnmobile
© 2026 Bundeskartellamt