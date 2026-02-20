Datum der Anmeldung:
12.02.2026
Aktenzeichen:
B2-23/26
Unternehmen:
LEWHP LLC (USA); Erwerb von 50% der Anteile an und gemeinsame Kontrolle über IPCO JV, LLC (USA), einem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen mit Lands' End Inc. (USA)
Produktmärkte:
Accessoires, Bekleidung, Lizensierung von Markenrechten für Bekleidung, Schuhe, Uniformen, Wohnaccessoires
