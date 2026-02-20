EQS-News: Ribbon Communications Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Ribbon bietet innovative Lösungen für die Erweiterung der Unternehmens-Sprachkommunikation von Salt



20.02.2026 / 12:40 CET/CEST

Innovativer Schweizer Anbieter erweitert sein Geschäftsangebot mit modernster Technologie von Ribbon PLANO, Texas, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), ein globaler Anbieter von Echtzeit-Kommunikationstechnologie, IP-Routing und optischen Netzwerklösungen, gab heute bekannt, dass es Salt , den innovativen Anbieter von Mobilfunk-, Festnetz- und TV-Diensten in der Schweiz, mit einer Reihe von hochmodernen Lösungen ausstattet, die das kürzlich eingeführte Unternehmens-Sprachangebot von Salt Business für Schweizer Unternehmen unterstützen. Ribbon hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dienstleister weltweit dabei zu unterstützen, neue Märkte zu erschließen und effizienter zu arbeiten. "Wir freuen uns, Salt Business bei ihrer Expansion in den Geschäftsmarkt zu unterstützen und ihr Wachstum in diesem wichtigen neuen Segment zu fördern. Wir freuen uns auf eine langfristige und enge Zusammenarbeit", erklärte Christian Erbe, Leiter EMEA-Vertrieb bei Ribbon. Salt nutzt den hoch skalierbaren, geografisch ausfallsicheren Application Server und die SBCs von Ribbon, die für ihre branchenführende Leistung, Skalierbarkeit und Fähigkeit bekannt sind, betriebliche Effizienz und kompromisslose Servicequalität zu bieten. Das Unternehmen hat außerdem den Centralized Policy and Routing Server ( PSX ) und die Application Management Platform ( RAMP ) von Ribbon in seinem Netzwerk implementiert, um eine hocheffiziente, zentralisierte und skalierbare Netzwerkrichtlinien- und Routing-Steuerung sowie eine effiziente Verwaltung zu erreichen und so ein sicheres und nahtloses Erlebnis für die Kunden zu gewährleisten. "Wir haben uns aufgrund der Qualität des Produkts für Ribbon entschieden, das die Bereitstellung unserer Unternehmens-Sprachlösung unterstützt", erklärte Christian Aveni, Geschäftsleiter bei Salt Business. Informationen zu Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) liefert Kommunikationssoftware, IP- und optische Netzwerklösungen an Dienstleister, Unternehmen und kritische Infrastruktursektoren weltweit. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und unterstützen sie bei der Modernisierung ihrer Netzwerke, um ihre Wettbewerbsposition und ihre Geschäftsergebnisse in der heutigen intelligenten, stets vernetzten und datenintensiven Welt zu verbessern. Unser innovatives End-to-End-Lösungsportfolio bietet beispiellose Skalierbarkeit, Leistung und Agilität, darunter softwareorientierte Core-to-Edge-Lösungen, Cloud-native Angebote, modernste Sicherheits- und Analysetools sowie IP- und optische Netzwerklösungen für 5G. Wir legen großen Wert auf unsere Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) und veröffentlichen jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht für unsere Stakeholder. Um mehr über Ribbon zu erfahren, besuchen Sie bitte rbbn.com . Wichtige Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen zu künftigen Ereignissen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich der Aussagen zu den erwarteten Vorteilen durch die Verwendung der Produkte von Ribbon Communications, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Ribbon Communications können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Ribbon Communications finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Jahres- oder Quartalsberichts von Ribbon Communications, der bei der SEC eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben ausschließlich die Ansichten von Ribbon Communications zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen wieder und sollten nicht als repräsentativ für die Ansichten von Ribbon Communications zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Ribbon Communications behält sich das Recht vor, zukunftsgerichtete Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Kontakt für Investoren

