Augsburg (www.anleihencheck.de) - Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, nehmen die Anleihe (ISIN DE000A19XLE6/ WKN A19XLE) der German Real Estate Capital S.A. unter die Lupe.Die German Real Estate Capital S.A. sei die Emittentin einer im Jahr 2018 begebenen Schuldverschreibung mit einem ausstehenden Volumen von 16,82 Mio. EUR zum 31.12.2025. Die eingeworbenen Mittel seien an die German Real Estate Immobilien GmbH weitergeleitet worden. Diese habe die erhaltenen Mittel wiederum zur Zeichnung von Schuldverschreibungen oder Genussrechten von Objektgesellschaften verwendet. In diesen Objektgesellschaften befänden sich Immobilien, die dem Investitionsfokus "Wohnimmobilien in B- und C-Standorten in Ost- und Süddeutschland" folgen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
