Die großen Hedgefonds kaufen günstig die Aktie von Apple nach. Warren Buffetts letzte Amtshandlung von Berkshire lautete aber: Sell Tech.Neueste Daten der SEC-13F-Filings zeigen, wie institutionelle Anleger ihre Bestände an Apple-Aktien aufstockten. Zugleich offenbaren die Daten aber auch, dass der Altmeister, das Orakel von Omaha, Warren Buffett, sich von einem seiner erfolgreichsten Investments trennte. Die SEC-13F-Filings werden von institutionellen Investmentmanagern vierteljährlich eingereicht. Dabei handelt es sich um eine verpflichtene Einreichung, der Abgabeschluss war diesen Montag. Die veröffentlichten Daten zeigen, dass BlackRock 8,3 Millionen Apple-Aktien hinzugekauft und nun …
