Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 20.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.961 Punkten. Vom Tageshoch, dass am Morgen formatiert wurde, setzte der Index am Vormittag deutlicher zurück. Am Mittag erfolgte die Stabilisierung; mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich zwar eine größere Vola ein, die Seitwärtsbewegung setzte sich aber weiter fort. Eine nennenswerte Erholung konnte erst im Rahmen des Frühhandels abgebildet werden.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Entscheidungszone zwischen SMA20 und SMA50: Der Nasdaq bewegt sich kurzfristig in einer technischen Schlüsselzone. Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA50, SMA200 und das 38,2 %-Retracement würde das Chartbild deutlich aufhellen. Unterhalb der SMA20 steigt hingegen das Risiko einer Ausweitung der Korrektur.

Übergeordnet weiter neutral bis leicht bärisch: Im 4h-Chart fehlt bislang die Dynamik für eine klare Trendfortsetzung nach oben. Erst oberhalb der SMA50 mit Anschlusskäufen wäre eine Bewegung in Richtung SMA200 wahrscheinlich. Andernfalls bleiben Rücksetzer zum 50,0 %-Retracement realistisch.

Leichter Vorteil für das bullische Szenario: Für den heutigen Handel liegt die Wahrscheinlichkeit laut Setup bei 55 - zugunsten einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung - entscheidend bleibt die Stabilisierung über 24.889 Punkten.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf die letzte Handelssitzung Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.961 Punkten. Vom frühen Tageshoch bei 24.995 Punkten setzte der Index im weiteren Vormittagsverlauf deutlich zurück. Am Mittag konnte sich der Markt stabilisieren, bevor mit Aufnahme des offiziellen Handels erhöhte Volatilität einsetzte. Eine nachhaltige Erholung gelang jedoch erst im Frühhandel. Handelsdaten vom 19.02.2026 (08:00-22:00 Uhr): Tageshoch: 24.995 Punkte

Tagestief: 24.693 Punkte

Tagesschluss: 24.804 Punkte

Handelsspanne: 302 Punkte Im Vergleich zum Vortag zeigte sich eine leicht reduzierte Volatilität. Nasdaq Analyse im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart notierte der Nasdaq am Morgen im Bereich der SMA200 (aktuell 24.936 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie gelang jedoch nicht. Das 38,2 %-Retracement wirkte zusätzlich als technischer Widerstand....

