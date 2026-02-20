STUTTGART (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz ruft Union und SPD zu weniger Streit über den Reformkurs der gemeinsamen Bundesregierung auf. "Wir müssen heraus aus dem Zustand, dass ein Koalitionspartner Vorschläge macht, die der andere ritualhaft zurückweist. Beide müssen da heraus", sagte der CDU-Chef auf dem Parteitag in Stuttgart. Er wisse um die Mission und habe in Gesprächen die Zuversicht gewonnen, dass es für alle gelte, die am Koalitionstisch sitzen.

Merz sagte, er sicher, dass auch die Menschen den Reformdruck spürten und bei dem Projekt "Aufbruch Deutschland" mittun wollten. Der Kanzler betonte, Reformieren bedeute nicht: "Zusammenstreichen, und das war's." Es bedeute, etwas klug für die Zukunft aufzustellen./sam/bk/mfi/poi/DP/jha