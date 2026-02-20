© Foto: Dall-EZwischen vorsichtiger Erholung und wachsendem Risiko ringt der Krypto-Markt um eine Richtung, während Investoren auf das nächste Signal warten.Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenschluss leicht erholt. Bitcoin notiert am Freitagmittag bei rund 68.000 US-Dollar und damit etwa zwei Prozent im Plus auf 24-Stunden-Sicht. Auch Ethereum legt moderat zu und handelt bei 1.970 US-Dollar, während XRP mit 1,42 US-Dollar ebenfalls leichte Gewinne verbucht. Die größten Kryptowährungen bewegen sich weitgehend im Gleichklang mit der Leitwährung. Auf Wochensicht bleibt das Bild jedoch verhalten. Der Markt tendierte überwiegend seitwärts, die Gesamtmarktkapitalisierung verharrt bei rund 2,33 Billionen …Den vollständigen Artikel lesen
