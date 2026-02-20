Nach einer längeren Phase der Zurückhaltung meldet sich der Luxussektor mit beeindruckenden Zahlen zurück. Der italienische Daunenjacken-Spezialist Moncler führt die Rallye am Freitagvormittag an und zieht Branchenriesen wie LVMH mit nach oben. Moncler hat die Erwartungen der Analysten im vierten Quartal 2025 deutlich übertroffen. Mit einem Jahresumsatz von 3,13 Milliarden Euro (ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr) bewies die Gruppe eine bemerkenswerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE