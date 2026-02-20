Deckers Outdoor - DECK: Fliegt hier gleich der Deckel weg?

Jahr für Jahr Rekordgewinne!

UGG & HOKA füllen die Kassen bei Deckers Outdoor (DECK)! Kommt jetzt die nächste Rallye?

Deckers Outdoor (DECK) - ISIN US2435371073

Rückblick: Eine markante Widerstandslinie bei 120 USD mit Kontaktpunkten, die in den September des vergangenen Jahres zurückreichen, prägt das Chartbild der Deckers-Aktie. Übergeordnet befindet sich das Wertpapier in einer Seitwärtsrange, die allerdings viel Entfaltungspotenzial nach oben bietet.

Deckers-Aktie: Chart vom 19.02.2026, Kürzel: DECK Kurs: 118.07 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb der 120-USD-Linie wäre sehr wahrscheinlich der nächste Kursschub fällig. Achim hat hierzu heute im Marktbericht ein mögliches Plus von 10 Prozent genannt, wo auch die Hochs aus dem Mai 2025 liegen.

Mögliches bärisches Szenario

Das Wertpapier hatte nach dem Allzeithoch im Januar einen deutlichen Abverauf erfahren. Ursache war unter anderem die Diskussion um Zölle. Sobald das Thema wieder auf den Tisch kommt, könnte es mit der Deckers-Aktie wieder nach unten gehen. Ein Stopp unter den letzten drei Tageskerzen könnte entsprechenden Verluste verhindern.

Meinung

Deckers Outdoor zählt in den USA zu den maßgeblichen Produzenten hochwertiger Schuhe sowie ausgewählter Bekleidungs- und Accessoire-Kollektionen und liefert seit etlichen Jahren Rekordwerte bei den Gewinnen. Der jüngste Kurssprung der Aktie ist eine direkte Folge der überraschend starken Quartalszahlen zum dritten Quartal, die am 29. Januar gemeldet wurden: Umsatz und Gewinn lagen deutlich über den Erwartungen, der Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr, und besonders die starke Nachfrage nach den Kernmarken (allen voran im Vollpreisverkauf) hat die Margen nach oben geschoben. HOKA-Performance-Schuhen und UGG-Lifestyle-Produkte ließen die Kassen klingeln. Das Management zeigte sich entsprechend optimistisch und hob die Prognose für das Gesamtjahr an. Fazit: operative Leistung besser als gedacht plus höherer Ausblick - und die Börse reagiert darauf traditionell mit Begeisterung statt Zurückhaltung. Nun könnte die nächste Rallye kommen!



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 16.76 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 406.02 Millionen USD

Meine Meinung zu Deckers Outdoor ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026

Autor: Thomas Canali

