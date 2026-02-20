Mit drei neuen Chrome-Features wird das Surfen und Arbeiten im Browser einfacher denn je. Außerdem kannst du bei Gmail jetzt KI-Drafts mithilfe umfassender Kontextinformationen aus Mails und Drive-Dokumenten erstellen. Chrome ist der weltmarktführende Browser. Damit das so bleibt, rüstet Google ihn stetig mit neuen Features aus. Vor allem AI-Updates kamen zuletzt hinzu. So können User inzwischen auf automatisches Browsing setzen und sogar Mails mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n