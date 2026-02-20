Google hat mit Gemini 3.1 Pro ein neues Standardmodell veröffentlicht. Das KI-System soll vor allem bei komplizierten Aufgaben besser abschneiden als der Vorgänger. Google macht Gemini 3.1 Pro zum neuen Standardmodell für seine KI-Dienste. Die neue Version läuft in der Gemini-App, in NotebookLM sowie in die Entwickler- und Unternehmenstools des Konzerns. Damit sollen sich vor allem komplexe Aufgaben schneller und genauer bearbeiten lassen. Den größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n