NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis

