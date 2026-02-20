© Foto: OpenAIVenezolanisches Öl statt russisches: USA und Indien verhandeln über eine Vereinbarung, die Zölle senkt und den Ölmarkt verändert.Um Indien bei der Diversifizierung seiner Rohölquellen zu helfen, befinden sich die USA in "aktiven Verhandlungen" über den Verkauf von venezolanischem Öl an Indien, berichtet Reuters am Freitag und beruft sich dabei auf den US-Gesandten Sergio Gor. Die USA haben dabei die Diversifizierung weg von russischem Rohöl zur Bedingung für die Senkung der Zölle auf Waren gemacht, die aus Indien, dem drittgrößten Ölimporteur und -verbraucher der Welt, importiert werden. Sergio Gor sagte am Freitag am Rande einer Veranstaltung in Neu-Delhi: "Das amerikanische …Den vollständigen Artikel lesen
