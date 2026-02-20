München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 19. Februar erneut mit dem renommierten Deutschen Service-Preis in der Kategorie "Versicherer - Generalisten" ausgezeichnet. Die Ehrung wird jährlich und nun zum 16. Mal vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen. Hierbei konnte der Münchener Verein bereits zum zehnten Mal überzeugen und unterstreicht damit seine kontinuierlich hohe Servicequalität sowie Kundenorientierung.Der angesehene Award basiert auf einer umfassenden Analyse, die zahlreiche Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Beiträge einbezieht. Insgesamt wurden 2.940 Unternehmen bewertet, wobei sowohl etablierte Firmen als auch neue Anbieter und Start-ups berücksichtigt wurden. Die Datengrundlage für den Award umfasste 2.337 verdeckte Testkontakte, 270.058 Kundenstimmen sowie 86.635 Social-Media-Beiträge. Im Fokus der Untersuchung standen dabei die persönliche Beratung vor Ort, der Online-Service, der Service per Telefon und E-Mail sowie die Meinungen der Kunden zum angebotenen Service der Unternehmen. Die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Datenquellen ermöglichte eine fundierte und praxisnahe Beurteilung.Rainer Breitmoser, Fachbereichsleiter Service des Münchener Verein betont:"Hervorragender Service entsteht nicht zufällig - er ist das Ergebnis von viel Engagement, Fachkompetenz und echtem Teamgeist. Die zehnte Auszeichnung mit dem deutschen Servicepreis ist eine besondere Anerkennung für die tägliche Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen"COO Sebastian Hartmann ergänzt:"Die Bindung unserer Kundinnen und Kunden an den Münchener Verein durch exzellenten Service ist ein zentraler Bestandteil unserer strategischen Ausrichtung. Die erneute Auszeichnung bestätigt, dass uns dies mit großem Erfolg gelingt."Ein zentraler Bestandteil des ausgezeichneten Servicekonzepts ist das Service-Center als kanalunabhängige Kommunikationsdrehscheibe, in der Hunderttausende Kundenanliegen gebündelt und effizient bearbeitet werden. Zu den Erfolgsfaktoren zählen dabei Serviceorientierung, Schnelligkeit, hohe Beratungskompetenz und versicherungsfachliches Know-how, ergänzt durch Produktqualität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.Im Service setzt der Münchener Verein auch verstärkt auf digitale Service-Prozesse. Hierzu gehört die MV-Service App bzw. das Kundenportal, welche es Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihre Verträge zu verwalten und verschiedene Anliegen direkt digital zu bearbeiten. Trotz des digitalen Ausbaus werden auch die klassischen Kanäle weiterhin professionell und servicestark bedient."Wir entwickeln unsere Serviceleistungen kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Bedürfnissen des Marktes und unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Unser Anspruch ist es, unabhängig vom gewählten Kanal einen passgenauen Service anzubieten und damit eine hohe Kundenbindung zu erreichen ", erklärt Markus Kreusel, Abteilungsleiter Service Center 1.Die erneute Auszeichnung mit dem Deutschen Service-Preis bestätigt die konsequente Weiterentwicklung des Münchener Verein im Bereich Kundenservice und ist zugleich Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei das tägliche Engagement der Mitarbeitenden, die mit Fachkompetenz, Einsatzbereitschaft und persönlichem Einsatz dafür sorgen, dass sich Kundinnen und Kunden beim Münchener Verein gut aufgehoben fühlen.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6220883