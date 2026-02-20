Wie FACC vom Wandel der Luftfahrt profitiert

Anzeige / Werbung

Der globale Verkehrsflugzeugmarkt bildet das Rückgrat einer hoch spezialisierten Zulieferindustrie, in der Leichtbau für Strukturkomponenten, Triebwerksverkleidungen und Kabinensysteme zu den zentralen Werttreibern zählen. In diesem Umfeld hat sich die österreichische FACC AG als wichtiger technologischer Partner etabliert.

Zwar verantworten Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing in der Regel das Gesamtdesign ihrer Maschinen, doch ein erheblicher Teil der Innovation und Fertigungstiefe liegt bei spezialisierten Zulieferern - insbesondere in den Bereichen Aerostructures (Strukturbauteile), Engines & Nacelles (Triebwerksverkleidungen) und Cabin Interiors (Kabinensysteme).

Technologiepartner werden wichtiger

Langfristig wird die zivile Luftfahrtindustrie von drei Entwicklungen geprägt: wachsendem Luftverkehr, der Erneuerung alter Flotten durch effizientere Flugzeuge sowie dem Druck zur Dekarbonisierung. Daraus ergibt sich eine stabile, aber anspruchsvolle Nachfrage nach leichten, robusten und nachhaltigen Lösungen.

Im Bereich Aerostructures führt dies zu einem verstärkten Einsatz von Carbon-Verbundwerkstoffen. Innerhalb des Marktsegments Engines & Nacelles gewinnen aerodynamisch optimierte, gewichtsreduzierte Triebwerksverkleidungen an Bedeutung und Cabin Interiors entwickeln sich hin zu leichteren, modulareren und nachhaltigeren Kabinenkonzepten.

Die im Herbst 2024 veröffentlichte McKinsey-Studie "Zukünftige Wertschöpfungskette der Luft- und Raumfahrt" zeigt, dass sich die Branche grundlegend verändert. Statt alles selbst zu bauen, konzentrieren sich Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing immer stärker auf das große Ganze - also das Design, die Integration und den Vertrieb ihrer Flugzeuge. Die eigentliche Wertschöpfung wandert zunehmend zu spezialisierten Zulieferern, die komplette Bauteile und Systeme verantworten, etwa Flügelstrukturen, sparsame Triebwerke oder Kabinenmodule.

Für Investoren ist dabei wichtig: Wert entsteht künftig weniger durch reine Massenproduktion, sondern durch Know-how, Hightech-Fertigung und digitale Prozesse. Zudem gewinnen Serviceleistungen rund um bestehende Flugzeuge an Bedeutung, die planbare und stabile Einnahmen bringen - also Wartung, Reparatur und Überholung. Gleichzeitig müssen Zulieferer weltweit produzieren und ihre Lieferketten robuster machen, um Störungen besser abzufedern. Insgesamt verschiebt sich die Branche von einfachen Produktionsketten hin zu einem vernetzten Netzwerk hoch spezialisierter Partner - ein Umfeld, in dem technologisch starke Unternehmen profitieren können.

FACC stützt sich auf drei Geschäftsbereiche

Die österreichische FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) zählt alle großen Flugzeughersteller zum Kundenkreis und beschäftigt ungefähr 3.850 Mitarbeiter aus über 50 verschiedenen Ländern, die an insgesamt 14 Standorten beschäftigt sind. Im Geschäftsbereich Aerostructures entwickelt, produziert und wartet FACC Flugzeugstrukturen wie Leitwerke, Ruder und Flügelkomponenten, die Aerodynamik und Treibstoffeffizienz verbessern. Im Segment Engines & Nacelles liefert FACC hochentwickelte Triebwerkskomponenten und Verkleidungen, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit moderner Antriebssysteme erhöhen - inklusive MRO-Dienstleistungen. MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) bezeichnet alle Dienstleistungen, mit denen Flugzeuge und ihre Komponenten während ihres gesamten Lebenszyklus sicher, einsatzbereit und zertifiziert gehalten werden. Dazu gehören regelmäßige Wartungen, Reparaturen beschädigter Teile sowie umfassende Generalüberholungen. Dieser Service wird auch im Bereich Cabin Interiors angeboten, wo FACC modulare Kabinenlösungen entwickelt - von Gepäckfächern über Cockpit Verkleidungen bis zu Serviceeinheiten - mit Fokus auf Gewichtsreduktion und Betriebseffizienz.

Starkes EBIT im Bereich Engines & Nacelles

In den ersten neun Monaten 2025 erzielte die FACC AG einen Konzernumsatz von 697,6 Mio. Euro und zeigte dabei eine klar unterschiedliche Gewichtung ihrer drei Geschäftssegmente. Größter Umsatzträger war Cabin Interiors mit 316,4 Mio. Euro, was rund 45,4 Prozent des Gesamtumsatzes entsprach und zugleich das stärkste Wachstum innerhalb der Divisionen (+18,7 Prozent) aufwies. Das Segment Aerostructures erwirtschaftete 248,0 Mio. Euro bzw. etwa 35,6 Prozent des Konzernumsatzes und blieb damit trotz leichtem, Rückgang die zweitgrößte Einheit. Engines & Nacelles trug mit 133,3 Mio. Euro lediglich 19,1 Prozent zum Umsatz bei und erwies sich damit als das kleinste Segment.

Bemerkenswert ist jedoch die Ergebnisstruktur: Obwohl Engines & Nacelles den niedrigsten Neunmonatsumsatz aufwies, lieferte diese Division mit 15,6 Mio. Euro EBIT den mit Abstand höchsten Ergebnisbeitrag - über 72 Prozent des Konzern-EBIT von 21,5 Mio. Euro. Dagegen blieb Aerostructures mit 4,2 Mio. Euro EBIT belastet durch gestiegene Materialkosten, während Cabin Interiors auf Neunmonatsbasis den Turnaouround schaffte und ein positives Ergebnis in Höhe von 1,7 Mio. Euro erzielte. Das Management hob bei der Bekanntgabe der Zahlen die Fortschritte des Effizienzprogramms "CORE", erste Erfolge bei der Reduktion von Lagerbeständen sowie den positiven Free Cashflow hervor. Mit Blick nach vorn bestätigte der Vorstand den Ausblick: Für 2025 wird ein Umsatz von rund einer Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 4 bis 5 Prozent erwartet. Vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr stehen am 25. Februar an, endgültige Zahlen einen Monat später.

FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com

