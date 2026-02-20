Abermals beeinflusst durch die geopolitische Unsicherheit zwischen den USA und dem Iran zogen die Notierungen der Öl-Sorten zuletzt stärker an. Das Nordsee-Öl der Sorte Brent erreichte dabei während des heutigen Handels die seit knapp zwei Jahren bestehende Abwärtstrendlinie. Ausbruch oder Abbruch Zu dieser Abwärtstrendlinie seit 2024 gesellt sich auch noch ein Horizontalwiderstand bei 71,85 US$ aus früheren Zeiten, sodass dieser Preisbereich klar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de