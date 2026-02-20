Die Aktie des Goldbergbauriesen Newmont hat sich nach einer Korrektur zum Ausklang des Januars und zum Februar-Start zuletzt wieder deutlich stabilisiert. Nun hat das Unternehmen frische Zahlen gemeldet. Treiben sie den Kurs weiter nach oben? Zahlen über den Erwartungen Newmont meldete für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum von 20% auf 6,82 Milliarden US$ und übertraf damit die Konsensschätzungen von 6,19 Milliarden US$ um 10%. Und auch beim bereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de