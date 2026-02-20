Die Quanta Services-Aktie ist den wenigsten Anlegern in Deutschland ein Begriff. Ein großer Irrtum, denn der Aktienkurs des US-Infrastrukturdienstleisters hat sich in den letzten sechs Jahren mehr als verfünfzehnfacht. Was macht die "amerikanische Friedrich Vorwerk" so megaerfolgreich an der Börse und sollten Anleger überhaupt noch auf dem Allzeithoch investieren? Die amerikanische Friedrich Vorwerk Bevor ich mich an die Beantwortung dieser Fragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de