Das Open-Source-Tool hat innerhalb kurzer Zeit viel Interesse auf sich gezogen. Unternehmen vermuten großes, kommerzielles Potenzial - verbieten ihren Mitarbeiter:innen aber trotzdem die Nutzung. Openclaw wurde von dem Österreicher Peter Steinberger entwickelt und im November 2025 als kostenloses Open-Source-Tool veröffentlicht. Innerhalb nur einer Woche erreichte der KI-Agent rund zwei Millionen Nutzer:innen sowie mehr als 150.000 Sternebewertungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n