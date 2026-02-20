© Foto: OpenAIBeim Gipfel in Neu-Delhi diskutieren Experten hitzig: Ist KI ein Segen oder eine Gefahr? Open Claw sorgt für globalen Hype, doch Kritiker warnen vor katastrophalen Folgen.Ob KI Fluch oder Segen ist, daran scheiden sich aktuell die Geister - auch beim derzetigen Gipfel, der im indischen Neu-Delhi stattfindet. So sagte etwa Jaan Tallinn, der estnische Investor und Mitgründer des Kommunikationsdienstes Skype: "Das Risiko ist, dass am Ende alle sterben." Dem kontert die indische Regierung, die vom "Wohlstand für alle" durch die Technologie schwärmt, wie das Handelsblatt berichtet. In den vergangenen Wochen löste das System Open Claw einen globalen Hype aus, denn damit können sich Nutzer eigene …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE