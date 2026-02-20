Nach dem jüngsten Kurssturz und massiven Liquidationen verharrt der Bitcoin-Kurs in einer engen Seitwärtsspanne. Ein Hinweis auf weiterhin verhaltene Risiko- und Kaufbereitschaft. Krypto-Hedgefonds erhöhen ihre Cash-Quote, während Volatilität, ETF-Nachfrage und makroökonomische Unsicherheiten bislang den Kryptomarkt in diesem Jahr prägen. Bitcoin: Hedgefonds flüchten in Cash Bitcoin bewegt sich weiterhin in einem engen Korridor und sucht nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
