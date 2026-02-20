Paris (www.fondscheck.de) - Der Januar 2026 war mit einem Nettozufluss von 46,9 Mrd. Euro der bisher stärkste Monat für in Europa domizilierte UCITS-ETFs, so Amundi.Die Marktunsicherheit habe Anleger in diesem Monat zu einer stärkeren Diversifizierung ihrer Allokation veranlasst. Angesichts der geopolitischen Spannungen, der Besorgnis über eine Überbewertung von US-Technologieaktien und der Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank (FED) seien nur wenige eindeutige Engagements eingegangen worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
