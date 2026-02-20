Lettlands Ministerium für Klima und Energie hat ein neues Förderprogramm für den Kauf von reinen Elektroautos, Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenautos entwickelt. Es soll mit einem Budget von 40 Millionen ausgestattet werden, muss jedoch noch von der Regierung genehmigt werden. Die Konsultationsphase für den neuen Programm-Entwurf geht bis zum 24. Februar. Anschließend soll die Regierung die Förderung beraten. Das zuständige Ministerium gibt an, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
