onemarkets Blog
20.02.2026 14:45 Uhr
The Bottom Line: EU-Industriepaket und zentrale Wirtschaftsindikatoren in CEE

In der kommenden Woche rückt in der EU ein zentraler industriepolitischer Schwerpunkt in den Mittelpunkt. Die Europäische Kommission bereitet die Veröffentlichung des "Industrial Accelerator Act" vor, der unter anderem den "Kauft Europäisch"-Ansatz enthält und strategische Produkte wie Elektrofahrzeuge, Halbleiter und Technologien für erneuerbare Energien betrifft. Abhängig vom internen Zeitplan könnte die Präsentation allerdings auch auf März verschoben werden.

Darüber hinaus richtet sich der Blick auf wirtschaftliche Stimmungsindikatoren in Deutschland. Der ifo Index bietet einen Überblick über die Lageeinschätzungen und Erwartungen der Unternehmen und fasst deren aktuelle Einschätzungen zur wirtschaftlichen Situation zusammen. Parallel dazu befasst sich die ungarische Zentralbank im Rahmen ihrer Sitzung mit den jüngsten Inflations- und Wechselkursdaten.
