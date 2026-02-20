Der Januar 2026 markiert einen historischen Meilenstein für den europäischen ETF-Markt. Laut dem aktuellen ETF Flow Report von Amundi erlebten UCITS-ETFs mit einem Nettozufluss von 46,9 Milliarden Euro ihren bisher stärksten Monat, getrieben von einer massiven Umschichtung hin zu globaler Diversifizierung. Aktien-Rotation: Schwellenländer rücken in den Fokus Obwohl Aktien-ETFs laut Amundi-Analyse mit 37 Milliarden Euro den Löwenanteil der Gelder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
