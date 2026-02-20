EQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Markteinführung

Zulassung zum Handel mit den Aktien der Sirma Group Holding an der Frankfurter Wertpapierbörse



Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates teilen wir Ihnen mit, dass die Aktien der Sirma Group Holding AD mit der ISIN BG1100032140 aufgrund eines Antrags der Sirma Group Holding AD an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung vom 20. Februar 2026 zum Handel am Börsenparkett unter dem Kürzel SIRM zugelassen wurden.



Die offizielle Handelsaufnahme findet zur Eröffnung der Handelssitzung der Frankfurter Wertpapierbörse am 24. Februar 2026 statt. Damit ist die Doppelnotierung der Aktien der Sirma Group Holding AD an der Bulgarischen Börse und der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen.



Über Sirma



Die 1992 gegründete Sirma Group Holding ( Sirma ) ist ein etablierter und zuverlässiger Partner für Softwaretechnologie und seit ihrer Gründung ein Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz. Mit über 33 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Experten kombiniert Sirma fundiertes Branchenwissen mit modernster KI, um die wichtigsten Branchen der Welt zu unterstützen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf kundenspezifische Softwareentwicklung, Systemintegration und IT-Beratung und verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Transport, Logistik, Einzelhandel, Reise und Gastgewerbe sowie im öffentlichen Sektor. Die KI-gestützten Lösungen von Sirma wandeln komplexe Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse um und fördern so Wachstum und Effizienz für Hunderte von Kunden weltweit. Sirma hat seinen Hauptsitz in Sofia und ist an der Bulgarischen Börse (BSE: SIRM) notiert. Das Unternehmen ist weltweit mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Albanien, Rumänien, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Kontakt:



Stanislav Tanushev, Direktor Investor Relations & Nachhaltigkeit



stanislav.tanushev@sirma.com ir@sirma.com



Presse: press@sirma.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SIRM Admission





